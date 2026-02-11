演出家で俳優の宮本亞門が１１日、自身のＸに新規投稿。食道がんのため、１月２９日に亡くなったモーリー・ロバートソンさんの２０年来のパートナーだった女優・池田有希子と、思い出を語りあい、偲んだことを明かした。モーリーさんは昨年８月に食道がんと診断され、治療を開始。肝臓にも転移していた。正月にはおせちを食べることもできたが、その後、「ぱったり食欲を失い、吐き気で水分補給も難しくなり再入院」し、積極的