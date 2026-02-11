外国為替市場で円高ドル安が進み、円相場は一時1ドル＝152円台をつけました。アメリカで10日に発表された小売売上高が市場予想を下回り、FRB＝連邦準備制度理事会による利下げへの観測が強まりました。アメリカの長期金利も低下し、ドルを売って円を買う動きが優勢となりました。また、アメリカのラトニック商務長官がドル安進行を容認する発言をしたこともドル売りの要因となっています。