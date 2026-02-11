北海道と札幌市は１０日、東京都の保健所に届け出のあった麻疹（はしか）患者が新千歳空港を利用した後に札幌市内に滞在し、不特定多数と接触した可能性があると発表した。発表では、患者は３０歳代の男性。１月２４日に発症し、２６日午前に羽田空港から航空機で新千歳空港へ移動し、２８日まで札幌市のホテルに滞在しながら市内の飲食店を利用した。２８日午後に新千歳空港から羽田空港へ戻った。麻疹は感染力が非常に強く