HWANG MIN HYUNが、新曲「Truth」を本日2月11日18時にサプライズリリースする。 （関連：ENHYPEN、SEVENTEENからBTSまで……キャンペーンフィルムから見えたレーベルメイト6組のカラー） MIN HYUNは2012年にデビューし、NU'ESTやWanna Oneのメンバーとしても活動した歌手兼俳優。1月6～8日に韓国 ソウル広津区のYES24ライブホールで開催したファンミーティングで同楽