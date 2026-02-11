私はアンズ（25）。現在妊娠4か月目です。私は工場勤務で、力仕事もあったのですが、つわりがひどく力仕事ができなくなってしまいました。そのことを女性の上司・キヨカ（55）さんに相談すると、快く軽作業に移動させてくれたのです。しかし軽作業をして数週間、もともと同じ作業をしていた先輩のジュリ（35）さんから文句を言われてしまいました。ジュリさん曰く「みんなに申し訳ないと思わないのか」とのこと。夫のテツジ（29）