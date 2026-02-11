＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ事前情報◇11日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞今週は米ツアーの“シグネチャー・イベント“でトップ選手が続々とエントリー。昨年覇者で今季初戦のローリー・マキロイ（北アイルランド）らが注目を集めている。日本勢は先週プレーオフで惜敗した松山英樹と2戦連続トップ10入りと好調な久常涼の2人が出場する。【AI分析で