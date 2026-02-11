沖縄県警は10日、県内の飲食店で昨年3月、女性2人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで、タレントとして活躍した羽賀研二（本名・当真美喜男）容疑者（64）を逮捕したと発表した。この報道を受け、羽賀容疑者が出演している映画「ギャルゾンビ」の公式X（旧ツイッター）が同日に更新され、声明を発表した。公式Xでは「本作において羽賀氏はヤクザ役として重要なシーンにご出演いただいており、撮影時にはプロ意識を