新日本プロレスのIWGPヘビー級＆IWGPグローバルヘビー級の“2冠王”である辻陽太（32）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新日本と契約更新したことを明かした。週刊誌のコラムで新日本と契約更新していないことを明かした辻。この事実にファンの中では物議を醸した。自身のXで「昨日、新日本プロレスと契約させていただきました」と報告。そして「こんなSNS情報社会だからこそ物事の本質は何なのか、自分で確かめる