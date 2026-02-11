SNSを相手取った裁判に先立ち、SNS関連で子どもを失った保護者らが抗議活動を行った＝5日、ロサンゼルス/Jill Connelly/Reutersロサンゼルス（CNN）SNSの使用で心の健康を害したとしてユーザーの女性が大手の米メタとYouTube（ユーチューブ）を訴えた裁判の公判が始まった。9日の冒頭陳述で原告側は、中毒性の高い機能が女性の心の健康を傷つけたと主張した。SNSを相手取って起こされている1500件あまりの訴訟の中で、公判が始まっ