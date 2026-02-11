デル・テクノロジーズは2月10日、Intel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサの搭載でCopilot+ PCに準拠したディスプレイ一体型PC「Dell 24 AIO EC24260」「Dell 27 AIO EC27260」を発売した。デル、ディスプレイ一体型PCを発売 - Intel Core Ultra（シリーズ3）搭載の高性能モデル本体にディスプレイを備えた一体型PCの新製品。プロセッサに最新のIntel Core Ultra（シリーズ3）を踏査ウィしている点が特徴で、Microsoftが提唱するC