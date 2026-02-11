女優の當真あみが１１日までにＳＮＳを更新。雰囲気をガラリと変えたオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムにイメチェンショットをアップ。真っ赤なまつげのアイメイクに髪の毛は上げ、雰囲気を大きく変えた姿に加え、デニムのセットアップコーデを公開した。當真は「ＬｕｌａＪＡＰＡＮに出させていただきました。」と報告。続けて「『ＴＯＢ．ＢＹＡＧＮÈＳＢ．』と『ＮＥＥＤＢＹ