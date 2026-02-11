【韓国】 雇用統計（1月）08:00 結果3.0% 予想3.2%前回3.3%（4.0%から修正）（失業率) 【中国】 消費者物価指数（CPI）（1月）10:30 結果0.2% 予想0.4%前回0.8%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（1月）10:30 結果-1.4% 予想-1.5%前回-1.9%（前年比)