楽天は１１日、藤平尚真投手（２７）が３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表のメンバーに追加招集されたと発表した。メンバーに選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」の影響で辞退し、代替選手として同じリリーフ右腕の藤平が選ばれた。藤平は球団を通じ、「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパン