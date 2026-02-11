楽天は11日、WBCに臨む侍ジャパンに選出されていた西武・平良海馬投手（26）の出場辞退に伴い、新たに藤平尚真投手（27）が選出されたことを発表した。西武は7日に平良が「左ふくらはぎの軽い肉離れで全治2〜3週間」と発表していた。この日、MLB公式サイトで侍ジャパンの予備登録選手が発表。藤平、今井達也（アストロズ）、金丸夢斗（中日）、小笠原慎之介（ナショナルズ）、杉山一樹（ソフトバンク）、隅田知一郎（西武）の6