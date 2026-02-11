中日、カブス、阪神など日米5球団で活躍した野球評論家の福留孝介氏（48）が11日、兵庫県姫路市の姫路競馬場で7R終了後にトークショーを行った。NAR、JRAを問わず競馬場に来場すること自体が初めてだという福留氏。プロ野球では春季キャンプが行われている時期。若手時代のキャンプでは「この練習、何の意味があるんだろう？というのはありました」と振り返り「好きにやれ、という方が緊張感はありますけど、今の選手はある程