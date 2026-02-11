衆議院選挙で大敗した中道改革連合は11日午後に議員総会を開き、代表選挙を13日に実施し、立候補に必要な推薦人は今回不要とすることを決めました。これを受け、小川淳也氏と階猛氏が出馬の意向を表明しています。野田・斉藤両共同代表が辞任を表明した中道は午後1時から議員総会を開き、代表選挙について13日投開票の日程で実施することを決めました。出席議員からは、立候補の条件となる10人の推薦人は今回不要とすべきだとの意