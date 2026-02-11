アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。2月10日（火）の配信では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。リスナーからの悩みに独自の視点で回答した。娘から「臭い」と言われ悩む48歳の男性リスナーに対し、小田切さんは「人間は生きていくうえで清潔感を失っていく生き物」としたうえで、まずは清潔感を保つことが最重要だと指摘。