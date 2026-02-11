2月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでサンアントニオ・スパーズと対戦した。 オクラホマシティ・サンダー戦に続き2連戦のレイカーズはルカ・ドンチッチに加え、ディアンドレ・エイトン、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、マーカス・スマートが欠場。コービ&#12