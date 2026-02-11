（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は10日、訪台した平井伸治鳥取県知事に対し、約20年にわたり台日間の各分野での交流を促進したとして「外交の友貢献賞」を授与した。台日のさらなる交流拡大にも期待を寄せた。外交部（外務省）が同日、明らかにした。外交の友貢献賞は、対外交流推進に協力した功労者に感謝の意を表すため、外交部が授与している。平井知事については、農業や青少年、都市間などでの交流を推