（台北中央社）台湾で創設された、幼稚園児から高校生までを対象とした数学コンテスト「WMI世界数学招待大会」の総決勝大会（世界大会）が7月に千葉県で開かれる。日本での開催は2019年の福岡以来、2度目となる。台湾からは選手と保護者を合わせて600人余りが訪日し、5日間の滞在期間中には周辺地域の観光名所を巡る。世界大会は2013年に第1回が開催され、今年で11回目。世界各地で開かれる予選で一定の基準を満たした参加者が、総