ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年2月11日（水）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 108 - 136 サンアントニオ・スパーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはサンア