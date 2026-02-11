【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ZARDにとって35回目のデビュー日となる2月10日に、ZARDの35周年記念ライブ『What a beautiful memory ～forever moment～』が東京国際フォーラム ホールAにて行われた。 ■坂井泉水の歌声や映像とバンドの生演奏がシンクロした、奇跡のライブ 坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトルどおり“永遠の瞬間（とき）”