農林水産省は2月10日、2月2日〜4日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜8品目について、各都道府県10店舗（全国470店舗）の小売価格の平均値を算出しました。前週よりも価格が下がった野菜は、ねぎ、たまねぎ、トマト、にんじん。一方で、はくさいは前週とほぼ同じ価格。前週よりも価格が上がったのは、キャベツ、レタス、だいこんでした。▼2月2日