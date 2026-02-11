ドジャース・大谷翔平投手のモノマネ芸人・ミニタニが、テレビ東京「LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜」（火曜後11・06）にVTR出演。野球観戦にかかる費用について明かした。日本でピン芸人として活動していたミニタニは20年前にアメリカンドリームを夢見て渡米。現在は大谷が出場する試合を観戦しながら自身のYouTubeチャンネル「TERIYAKI TIMES」で大谷や現地の様子など発信している。2022年からはメジャーリーグの