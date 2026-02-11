Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ決済で完結しきれない「念のためのお金やカード類」を、いかにシンプルに持ち歩くかは現代人のテーマじゃないでしょうか。普段はカバンやポケットの中で存在感をひそめ、いざ必要なときにはスマートに扱える。そんな都会的でミニマルな日常を、この姫路産馬革の極薄財布「LEAP Semi」が叶えてくれそうです。馬