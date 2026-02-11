新日本プロレス１１日大阪大会の試合開始前に、６２歳で死去した安田忠夫さんの追悼１０カウントゴングが行われた。安田さんは８日に都内の自宅で亡くなった。この日の第０試合終了後、会場ビジョンに安田さんの現役時代の写真が映し出され、所属選手たちがリングサイドに立った。阿部誠リングアナウンサーから経歴が紹介されると、故人の栄誉を称え追悼の１０カウントが捧げられた。「第３０代ＩＷＧＰヘビー級王者・安田忠