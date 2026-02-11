車載用電子機器ブランドのJESIMAIK（ジェスマイク）は1月28日、多機能ジャンプスターター「U30」の販売を開始した。ジャンプスターター機能を中心に、エアコンプレッサー、モバイルバッテリー、LEDライトの4機能を1台に集約している。【こちらも】車盗難対策に新モデル、物理防御ギア「MTK ハンドルロック2」発売三金商事バッテリー上がりは、依然として多い車のトラブルの1つだ。従来はブースターケーブルによる救援が一般