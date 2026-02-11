イチネンホールディングス（9619、東証プライム）。会社四季報は特色欄で「自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。M&Aに積極的」としている。【こちらも】好収益:葬祭会館のティア、創業者の「葬儀料不透明」に対する怒りが原点なんといっても注目したいのは、その収益動向。2021年3月期の「14.1％増収、9.3％営業増益」以降、前3月期までは「7.1％増収、14.7％増益」-「5.9％増収、2.8％