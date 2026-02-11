セルティック旗手怜央にブラジル名門パルメイラスとの接触が報じられた欧州の主要リーグでは移籍市場が閉まったが、スコットランド1部セルティックでは、ここ数シーズンにわたって中心選手だったMF旗手怜央の去就が話題になっている。いまも移籍市場が開いているブラジルの名門パルメイラスとの接触が報じられたが、英メディア「Football Insider」は、「移籍の噂はあるが、セルティックはMF旗手怜央を手放すつもりはない」と、