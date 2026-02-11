Appleは2026年度第1四半期(10〜12月)、過去最高の四半期売上高を記録しました。これを支えたのは「中国でのiPhone人気」である報じられています。‘Hermès orange’ iPhone sparks Apple comeback in Chinahttps://www.ft.com/content/e2d78d04-7368-4b0c-abd5-591c03774c46Two reasons helped record iPhone sales, and they're both orangehttps://9to5mac.com/2026/02/10/two-reasons-helped-apple-hit-record-iphone-sale