女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第９４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（郄石あかり）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北