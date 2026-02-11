アイドルグループＳＴＵ４８が１１日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１３枚目シングル「好きすぎて泣く」の発売記念ベントを行った。ドラフト３期生で加入した中村舞が初めて単独センターを務めるシングルが来月４日に発売される。初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソングとなっている。午前中に降った雨の影響が残るなか、詰めかけたファンの前でパフォーマンス。１６人体制での「好きすぎて―」初披露に加え、「愛