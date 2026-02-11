【新華社ウルムチ2月11日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区拝城（バイ）県の老虎台（カラバグ）郷巴扎村で7日早朝、ユキヒョウが農家の羊小屋に侵入し、ヤギ1頭をかみ殺した後、すぐ逃げ出せずその場にとどまっていたところを家主が発見し、直ちに警察に通報した。同県林業・草原局野生動物保護弁公室の職員が確認したところ、このユキヒョウは高齢で痩せていたが、体に大きな異常はなく、野生での生存能力を備えていた。野