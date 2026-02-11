加藤和宏調教師（69）、中野栄治元調教師（72）、根本康広調教師（70）が11日、美浦トレセンのターフプラザでトークイベントを行った。3人は騎手時代にダービーをV。会場に訪れたファンから、ダービーを勝てる有望なジョッキーを問われ、加藤和師は「僕の中ではいない。世界から一流ジョッキーが来ているし、“先輩をどうにかしよう”みたいな根性のある子が今は見当たらない」と辛口ジャッジ。中野元師は「坂井瑠星君かな。