23年ニュージーランドT、NHKマイルC、24年阪神牝馬Sと重賞で2着3回、22年もみじS、25年関越Sとオープン特別を2勝したウンブライル（牝6＝木村、父ロードカナロア）の引退、繁殖入りが決まった。11日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。通算18戦3勝、獲得賞金は1億5665万8000円。10日の東京新聞杯7着がラストランになった。5歳上の全兄に同じく木村厩舎で18年マイルCSを制したステルヴィオがいる。