◇NBAスパーズーレイカーズ（2026年2月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAスパーズは10日（日本時間11日）、敵地でレイカーズと激突。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマ（22）が40得点12リバウンドのダブルダブルでスパーズは6連勝を飾った。“怪物”は第1Qから大暴れした。試合開始から6分間、シュートを失敗せずに3Pシュートを3本沈めるなど21得点をマーク。残り4分1秒でベンチに下がった。7分59秒出場した第1Qだ