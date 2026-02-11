アメリカNBCの有名司会者サバンナ・ガスリーさんの母親が行方不明となっている事件で、10日、容疑者が拘束されたことがわかりました。NBCの朝の情報番組「Today」で長年司会を務めているサバンナ・ガスリーさんの母、ナンシー・ガスリーさん（84）は、先月31日から行方不明になっていますが、ロイター通信は10日、地元当局がアリゾナ州で容疑者を拘束したと伝えました。ナンシーさんの行方はまだわかっていません。ナンシーさんは