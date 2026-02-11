アストン・ヴィラはノッティンガム・フォレストでプレイするイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイト（26）の獲得に強い関心を寄せているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。昨夏の移籍市場でトッテナムへの移籍が迫っていた同選手だが、最終的には残留し、2028年までの契約延長を結んだ。そんな同選手は今シーズンもチームを引っ張る存在として躍動しており、ここまでは公式戦34試合で7ゴール4アシストを記録している。し