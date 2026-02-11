リーグ1のマルセイユが、双方合意のもとで指揮官であるロベルト・デ・ゼルビ監督の退任を発表した。同監督は2024年からマルセイユを指揮しており、今季の成績は公式戦33試合で18勝3分12敗となった。ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、デ・ゼルビは夏の時点でクラブからの退団を検討しており、1月にマルセイユを去る可能性が高かったという。それでも最終的には残留となったが、直近のリーグ戦でパリ・サンジェルマン