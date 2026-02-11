現在セリエA2位のACミランで8ゴール2アシストの活躍を見せているアメリカ代表FWクリスティアン・プリシッチ。今夏の同選手の獲得にプレミアリーグのクラブたちが興味を持っていると伊『calciomercato』が報じている。関心を持っているのはマンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、トッテナムの3クラブだという。プリシッチの契約は2027年夏に満了となることから、これらのクラブが契約状況を利用する可能性があるとみられている