お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。新幹線でばったり会った子供のころの“ヒーロー”とのツーショット写真を公開した。「ばったり浪速のロッキー！」と書き始め、「浪速のロッキー」こと元プロボクサーで俳優・赤井英和との自撮り2ショットを公開した。「私の子供の頃のヒーロー！写真載っけさせてもろたるねん！」と興奮気味につづり、「赤井さんありがとうございました！