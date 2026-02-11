Ｊ１清水は、１４日に行われる京都とのホーム開幕戦（アイスタ、午後２時開始）で、特製ブランケットを配布する。Ｊ１リーグ百年構想リーグの開幕を記念して各クラブが配布する特別グッズで、今回は日本を代表するサッカー漫画「キャプテン翼」に加え、近年国内外で絶大な人気を誇る「ブルーロック」「アオアシ」の３作品との史上初のトリプルコラボレーションとなる。色はクラブカラーのオレンジだ。また試合前の午前１１時４