◆紅白戦紅組０―０白組（１１日・サンマリン宮崎）巨人は今年のチーム初実戦となる紅白戦を実施した。投手陣は両先発の森田と西舘がともに２回無失点で降板するなど全１１投手が無失点。新人３投手も実戦デビューし、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は白組の一員として６回にマウンドに上がると、佐々木と石塚を空振り三振に斬るなど１回無安打無失点、２奪三振だった。野手では１０選手が安打をマーク。今年のチーム初