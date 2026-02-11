◇NBAレイカーズ108ー136スパーズ（2026年2月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地スパーズ戦で先発出場。シュート不調の中で豪快ダンクを叩き込むなど6得点4リバウンド2アシストをマークした。チームは完敗で2連敗を喫した。28歳初戦となった9日（同10日）の本拠地サンダー戦では2本の3Pシュートを決めるなど12得点。チームは昨季王者相手に接戦で競り負けた。