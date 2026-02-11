タレントの小池美由が１１日に自身のＳＮＳを更新し、第１子妊娠を発表した。フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクシング日本王者で、俳優の宮城大樹と２３年３月に結婚した小池。インスタグラムを更新し「ご報告です。いつもありがとうこれからもよろしくお願いします」とつづると、「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授