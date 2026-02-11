１０日、贛州市が管轄する県級市の瑞金市葉坪鎮朱坊村で、中国工農紅軍の子孫で退役軍人の郭世訓（かく・せいくん）さんをねぎらう李強氏（中央）。（贛州＝新華社記者／黄敬文）【新華社贛州2月11日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は9、10両日、江西省贛州（かんしゅう）市を視察し、基層幹部と地元住民をねぎらい、新春のあいさつを伝えた。１０日、江西省贛州