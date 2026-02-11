「阪神紅白戦、白組−紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神の石井大智投手が左のふくらはぎを痛め、伊藤将司投手は佐藤輝の打球を左膝付近に受けてそれぞれ緊急降板。スカイＡのキャンプ中継で解説を務めた岡田彰布オーナー付顧問は「だいぶ心配よこれは」と語った。石井はバックホームのカバーに入るため、バックネット付近に走ってきたところでうずくまった。激痛に表情をゆがめて立ち上がるこ