3月のWBCに出場する侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手（27）が、沖縄・石垣島の2軍キャンプ地で行われた台湾・楽天モンキーズとの練習試合に登板した。先発で1回を投げ、10球で打者３人を完全、2奪三振で無失点。侍ジャパンの宮崎合宿直前に、実戦で上々の仕上がりを見せた。球速は球場表示で直球は全て154キロを越え、最速は156キロ。三振は直球とフォークで奪い、いずれも空振り三振だった。降板後もブルペンで10球ほど投