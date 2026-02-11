歌手・堀ちえみが１５日に５９歳の誕生日を迎えるのを前に、「ここまで生きてこられたことに感謝」した。堀はステージ４の舌がんと診断され、２０１９年２月に舌の６割を切除し、太ももの組織を移植して舌を再建する手術を受けた。直後の１９年４月には食道がんが判明し、内視鏡手術。リハビリを続け、２０年１月に芸能活動を再開した。今月４日付のＳＮＳで「２月は誕生月です今年で５９歳５０代最後の１年ここまで生