台湾メディアの女子漾にこのほど、「『【推しの子】』第3期オープニングを徹底考察」と題した記事が掲載された。記事は、「『【推しの子】』は、赤坂アカ原作、横槍メンゴ作画による漫画作品が原作。物語は『アイドル産業』を軸に、星野アイの双子の子どもであるアクアとルビーの視点から、華やかな芸能界の裏にある残酷な真実を描き出す。同作はサスペンス、家族愛、復讐（ふくしゅう）、そして夢といった要素が複雑に絡み合い、